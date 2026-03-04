CCES Honor Roll Announced

Here is Crittenden County Elementary School’s honor roll for the previous 9 weeks grading period.
SECOND GRADE
Teacher Cappello
All As:
Lincoln Martin
As and Bs:
Cynthia Brown
Beau Byford
Harper Cox
Phoenix Ford
Sebastian Gutierrez
Brailee Harris
Zephan Ottosen
Mia Overfield
Matthew Payne
Alieah Rowley
Caleb Stiles
Paisley Witherspoon
Diesel Wood
Brodie Wright
Teacher B.Guess
All As:
Henley Zimmer
Jameson Watson
Boomer Snyder
Jolea Sigler
Amaryllis Shewcraft
Harrison Schultz
Rylan Reed
Jon Ross Joyce
Bennett Hunt
Caylie Hearell
Carson Hill
Oliver Crider
Lynnlee Clark
Clarke Baker
As and Bs
Nellie Singleton
Eliza Nelson
River McKinney
Quinn Maddux
Emily Bryant
Teacher Howard
All As
Jaxson Hackney
Violet Rodriguez
Alexandria Vasquez
As and Bs
Rayha Alvey
Ryder Blackburn
Maxton Brown
Kayden Clark
Emrie Hale
Shane Hunt
Emberly McLevain
Hazel Riley
Luke Smith
Gabe Turner
Teacher V.Shewcraft
All As
Everett McFarren
As and Bs
Jayden Clark
Jack Peek
Serenity Todd
Addie Allen
Stella Cochran
Haven Cotton
O'Shea Fuhr
Everly Greer
Laila Harris
Grayson Robinson
Gunner Watson
THIRD GRADE
Teacher Poat
All As
Zayden Todd
Jagger Renfro
As and Bs
Madison Besaw
Brooklyn Langston
Cella Russell
Paisley Glore
Weston Gilkey
Zander McFarland
Crea Farmer
Cade Collins
Teacher McKinney
A&B Honor Roll
Wyatt Brown
Kendall Buell-Belt
Hunter Conner
Miguel German
Evelyn James
Anaiya Maraman
Teacher Orten
All As
Rhett Matthews
As and Bs
Jensen Tinsley
Brady Hall
Bryleigh Godwin
Darren Curnel
Dawson Curtis
Heaton Davis
Aleciyah Hudson
Gage Mayers
Bella Pierson
Teacher Winders
All As
Will Gass
Haven Henager
Caleigh Maddux
Ruth Martinez
Nora Waters
All As and Bs
Beckett Bebout
Lauren Boone
Brayton Brown
Ryker Burgess
Easton Burton
Jason Greenwell
Brighton Guess
Allie Kirk
Logan Madden
Jed Orr
Maci Paris
Maci Tinsley
HaiLee Turner-Lehocky
Charlotte Vince
Kooper Wagoner
Teacher Young
All As
Matthew Millikan
Nolan Schultz
Jentry Wright
All As & Bs
Rayleigh Batuang
Daniel Bryant
Elora Byers
Amy Carter
Serenity Clifford
Blake Elder
Breckin Gardner
Louisa Henry
Keo McGuire
Liam Schiller
Colton Teeters
Zaylie Tinsley
FOURTH GRADE
Teacher Davis
All As
McKenzie Greenwell
Jake Morse
Koleson Tinsley
As and Bs
Hayden Atwell
Asher Belt
Chloe Cates
Elizabeth Dunbar
Cooper Ellington
Owen Flahardy
Hadlee Henager
Arrow Jent
Boone Tabor
Teacher Harris
All As
Drew Bryant
Ayden Oliver
As and Bs
Beckett Hunt
Annalese Maraman
Mia Rose
Joelle Russell
Aiden Vasquez
Chase Winders
Madison Winterrowd
Teacher Parker
A&B Honor Roll
Lyralei Batuang
Felicity Galloway
Colton James
Quincy Louden
Cael McFarren
Jemma O'Neal
Hadley Sherer
Addy Tinsley
Bryar Whittington
FIFTH GRADE
Teacher Jones
All As
Nathan Travis
As and Bs
Logan Alexander
Kayson Atwell
Asher Blake
Braylen Brown
Trinity Clifford
Stevin Cox
Bailey Cummins
Omar German
Macy LaRue
Londyn Newcom
Christian Peek
Audrina Rich
Teacher Perez
All As
Blake Beck
Ryker Bryant
Adelyn Cosby
Saffron Caleb
Brilee Gardner
Karsin Gardner
Harper Riley
As and Bs
Mury Amaya
Jaxson Congenie
Liam Frederick
Latitia Little
Norrissa Manus
Davis Polk
Cohen Sherer
Reagan Stokes
Aliyah Taylor
Rylann Thomas
Josh Walker
Teacher Stowe
All As
Jo Adams
Hudson Cummins
All As and Bs
Jordyn Champion
Gracie Freeman
Abbagayle Fugere
Jasely Guess
Collin Hardesty
DJ Hughes
Lucian McDowell
Addison McElroy
Jayleigh Tinsley
