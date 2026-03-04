Wednesday, March 4, 2026

CCES Honor Roll Announced

Here is Crittenden County Elementary School’s honor roll for the previous 9 weeks grading period.

SECOND GRADE

Teacher Cappello

All As:

Lincoln Martin

As and Bs:

Cynthia Brown

Beau Byford

Harper Cox

Phoenix Ford

Sebastian Gutierrez

Brailee Harris

Zephan Ottosen

Mia Overfield

Matthew Payne

Alieah Rowley

Caleb Stiles

Paisley Witherspoon

Diesel Wood

Brodie Wright


Teacher B.Guess

All As:

Henley Zimmer

Jameson Watson

Boomer Snyder

Jolea Sigler

Amaryllis Shewcraft

Harrison Schultz

Rylan Reed

Jon Ross Joyce

Bennett Hunt

Caylie Hearell

Carson Hill

Oliver Crider

Lynnlee Clark

Clarke Baker

As and Bs

Nellie Singleton

Eliza Nelson

River McKinney

Quinn Maddux

Emily Bryant


Teacher Howard

All As

Jaxson Hackney

Violet Rodriguez

Alexandria Vasquez

As and Bs

Rayha Alvey

Ryder Blackburn 

Maxton Brown

Kayden Clark

Emrie Hale

Shane Hunt

Emberly McLevain 

Hazel Riley

Luke Smith

Gabe Turner 


Teacher V.Shewcraft

All As

Everett McFarren

As and Bs

Jayden Clark

Jack Peek

Serenity Todd

Addie Allen

Stella Cochran

Haven Cotton

O'Shea Fuhr

Everly Greer

Laila Harris

Grayson Robinson

Gunner Watson


THIRD GRADE

Teacher Poat

All As

Zayden Todd

Jagger Renfro

As and Bs

Madison Besaw

Brooklyn Langston

Cella Russell

Paisley Glore

Weston Gilkey

Zander McFarland

Crea Farmer

Cade Collins


Teacher McKinney

A&B Honor Roll

Wyatt Brown

Kendall Buell-Belt

Hunter Conner

Miguel German

Evelyn James

Anaiya Maraman


Teacher Orten

All As

Rhett Matthews

As and Bs

Jensen Tinsley

Brady Hall

Bryleigh Godwin

Darren Curnel

Dawson Curtis

Heaton Davis

Aleciyah Hudson

Gage Mayers

Bella Pierson


Teacher Winders

All As 

Will Gass

Haven Henager

Caleigh Maddux

Ruth Martinez

Nora Waters

All As and Bs

Beckett Bebout

Lauren Boone

Brayton Brown

Ryker Burgess

Easton Burton

Jason Greenwell

Brighton Guess

Allie Kirk

Logan Madden

Jed Orr

Maci Paris

Maci Tinsley

HaiLee Turner-Lehocky

Charlotte Vince

Kooper Wagoner


Teacher Young

All As

Matthew Millikan

Nolan Schultz

Jentry Wright

All As & Bs

Rayleigh Batuang

Daniel Bryant

Elora Byers

Amy Carter

Serenity Clifford

Blake Elder

Breckin Gardner

Louisa Henry

Keo McGuire

Liam Schiller

Colton Teeters

Zaylie Tinsley 


FOURTH GRADE

Teacher Davis

All As

McKenzie Greenwell

Jake Morse

Koleson Tinsley

As and Bs

Hayden Atwell

Asher Belt

Chloe Cates

Elizabeth Dunbar

Cooper Ellington

Owen Flahardy

Hadlee Henager

Arrow Jent

Boone Tabor


Teacher Harris

All As

Drew Bryant

Ayden Oliver

As and Bs

Beckett Hunt

Annalese Maraman

Mia Rose

Joelle Russell

Aiden Vasquez

Chase Winders

Madison Winterrowd


Teacher Parker

A&B Honor Roll

Lyralei Batuang

Felicity Galloway

Colton James

Quincy Louden 

Cael McFarren

Jemma O'Neal

Hadley Sherer

Addy Tinsley

Bryar Whittington


FIFTH GRADE

Teacher Jones

All As

Nathan Travis

As and Bs

 Logan Alexander

Kayson Atwell

Asher Blake

Braylen Brown

Trinity Clifford

Stevin Cox

Bailey Cummins

Omar German

Macy LaRue

Londyn Newcom

Christian Peek

Audrina Rich


Teacher Perez

All As

Blake Beck

Ryker Bryant

Adelyn Cosby

Saffron Caleb

Brilee Gardner

Karsin Gardner

Harper Riley

As and Bs

Mury Amaya

Jaxson Congenie

Liam Frederick

Latitia Little

Norrissa Manus

Davis Polk

Cohen Sherer

Reagan Stokes

Aliyah Taylor

Rylann Thomas

Josh Walker 


Teacher Stowe

All As

Jo Adams

Hudson Cummins

All As and Bs

Jordyn Champion

Gracie Freeman

Abbagayle Fugere

Jasely Guess

Collin Hardesty

DJ Hughes

Lucian McDowell

Addison McElroy

Jayleigh Tinsley



