Thursday, November 12, 2026

South Livingston Honor Rolls


South Livingston County Elementary Honor Roll
First Nine Weeks of 2026

 FOURTH GRADE

ALL A HONOR ROLL

Lejend Biles 

Natalie Francis

Sarah Grindle

Bryston Snow 

Charlee Hubbard

Kayley McLelland

Waylon Probus

Knox Teems

Levi Whetstone

Chloe Wood

Chloe Workman


A&B HONOR ROLL

Kai Baker

Joslyn Grant

Scarlett Hinton

Sydney Land

Harper Smith

Oliver Tribout

Benson Tucker

Sydney Willis

BrayLynn Thiele

Blake Qualls

Lux Jestes

Cash Herndon

Uma Fowler

Evelyn Davidson

Jeramicah Banks 

Emory Garner

Patience Hopkins


FIFTH GRADE

ALL A HONOR ROLL

Caeleigh Cope

Emma Culver

Elias DeDoto

Traellin Gathright

Oscar Haake

Emmett Holman

Gunner Kidd

Annie Morgan

Herbie Jestes

Sophia Roewer

Camden Walker


A&B HONOR ROLL

Evan Choat

Waylon Fugate

Delaney Hewitt

Chloe Johnson

Mattie Parks

Colt Riley

Gracie Smith

Dezmay Taylor

Jacob Belt

Emma Culp

Jaslyn Gainey

Ethan Hall

Carnie Hopkins

Landon Loveless

Skylar Noles

Abby Oropeza

Xaander Reynolds

Ethan Rhea

Mason Holder


SIXTH GRADE

ALL A HONOR ROLL

Aj Alfaro-Skinner

Brylee Bryan

Coralee Davidson

Adalyn Dodds

Arlo Haake

Aydyn Henson

Summer Martin

Camdyn McGregor

Macie Meyers

Aaleyah Reed

Kellan Solomon

Jove Taylor

Amelia Turner

Cade Williams

Kennedy Wright

Kassie Wylie

Londyn Crawford

Lily Garner

Charleigh Gunder

Daxton Joiner

Lilly Joiner

Liam Loxley

Gabriel Markham

Ava Quinn

Selah Ramage

Chandler Shoulta

Braylynn Snow

Brenton Thiele 

Maddixx Wooley

Drew Workman


A&B HONOR ROLL

Cooper Belk

Zoey Burgess

Joshua Thorn

Thomas Whisman

Sadie Barton

Jaxston Coleman

Lynlee Johnson

Myles Maupin

Brady Tucker

Adalyn White






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