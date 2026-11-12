South Livingston Honor Rolls

South Livingston County Elementary Honor Roll
First Nine Weeks of 2026
FOURTH GRADE
ALL A HONOR ROLL
Lejend Biles
Natalie Francis
Sarah Grindle
Bryston Snow
Charlee Hubbard
Kayley McLelland
Waylon Probus
Knox Teems
Levi Whetstone
Chloe Wood
Chloe Workman
A&B HONOR ROLL
Kai Baker
Joslyn Grant
Scarlett Hinton
Sydney Land
Harper Smith
Oliver Tribout
Benson Tucker
Sydney Willis
BrayLynn Thiele
Blake Qualls
Lux Jestes
Cash Herndon
Uma Fowler
Evelyn Davidson
Jeramicah Banks
Emory Garner
Patience Hopkins
FIFTH GRADE
ALL A HONOR ROLL
Caeleigh Cope
Emma Culver
Elias DeDoto
Traellin Gathright
Oscar Haake
Emmett Holman
Gunner Kidd
Annie Morgan
Herbie Jestes
Sophia Roewer
Camden Walker
A&B HONOR ROLL
Evan Choat
Waylon Fugate
Delaney Hewitt
Chloe Johnson
Mattie Parks
Colt Riley
Gracie Smith
Dezmay Taylor
Jacob Belt
Emma Culp
Jaslyn Gainey
Ethan Hall
Carnie Hopkins
Landon Loveless
Skylar Noles
Abby Oropeza
Xaander Reynolds
Ethan Rhea
Mason Holder
SIXTH GRADE
ALL A HONOR ROLL
Aj Alfaro-Skinner
Brylee Bryan
Coralee Davidson
Adalyn Dodds
Arlo Haake
Aydyn Henson
Summer Martin
Camdyn McGregor
Macie Meyers
Aaleyah Reed
Kellan Solomon
Jove Taylor
Amelia Turner
Cade Williams
Kennedy Wright
Kassie Wylie
Londyn Crawford
Lily Garner
Charleigh Gunder
Daxton Joiner
Lilly Joiner
Liam Loxley
Gabriel Markham
Ava Quinn
Selah Ramage
Chandler Shoulta
Braylynn Snow
Brenton Thiele
Maddixx Wooley
Drew Workman
A&B HONOR ROLL
Cooper Belk
Zoey Burgess
Joshua Thorn
Thomas Whisman
Sadie Barton
Jaxston Coleman
Lynlee Johnson
Myles Maupin
Brady Tucker
Adalyn White
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