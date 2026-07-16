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Thursday, July 16, 2026
JUDGE NEWCOM joins today's program
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News | Sports | Information
Today we talk roads, ferry and more
with Crittenden Judge-Exec Perry Newcom
By
Crittenden Press Online
at
July 16, 2026
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