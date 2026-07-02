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Thursday, July 2, 2026
THURSDAY'S LOCAL NEWScast
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News | Sports | More
Today's interview is with Salem City officials
Mayor Damron and Councilman Chittenden
By
Crittenden Press Online
at
July 02, 2026
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