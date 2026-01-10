Three vying county judge in Crittenden

Here is a full listing of Crittenden County election filings for 2026 primary:
COUNTY JUDGE/EXECUTIVE
Perry A. Newcom (Republican) filed Nov. 5, 2025.
Nathan Ratley (Republican) filed Nov. 7, 2025.
Todd Campbell (Republican) filed Jan. 6, 2026.
Perry A. Newcom (Republican) filed Nov. 5, 2025.
Nathan Ratley (Republican) filed Nov. 7, 2025.
Todd Campbell (Republican) filed Jan. 6, 2026.
SHERIFF
Evan Franklin Head (Republican) filed Nov. 5, 2025.
Ray Agent (Republican) filed Nov. 10, 2025.
JAILER
Robert P. Kirk (Republican) filed Nov. 5, 2025.
Athena Hayes (Republican) filed Nov. 20, 2025.
COUNTY CLERK
Daryl K. Tabor (Republican) filed Nov. 5, 2025.
COUNTY ATTORNEY
Bart Frazer (Republican) filed Nov. 5, 2025.
Chad Eric Nelson (Republican) filed Nov. 5, 2025.
CORONER
Bradley R. Gilbert (Republican) filed Nov. 6, 2025.
PROPERTY VALUATION ADMINISTRATOR
Todd Perryman (Republican) filed Nov. 5, 2025.
MAGISTRATE / JUSTICE OF THE PEACE
District 1
Robert S. Horack (Republican) filed Nov. 6, 2025.
Danny Allen Fowler (Republican) filed Nov. 7, 2025.
District 2
Matt Grimes (Republican) filed Nov. 10, 2025.
District 3
Robert Kirby (Republican) filed Nov. 12, 2025.
Pamela A. Todd (Republican) filed Nov. 25, 2025.
District 4
Chadwick Wayne Thomas (Republican) filed Dec. 12, 2025.
District 5
Brennan P. Cruce (Republican) filed Nov. 5, 2025.
District 6
Craig B. Gilland (Republican) filed Dec. 30, 2025.
Bob Rowley (Republican) filed Dec. 15, 2025.
CONSTABLE
District 3
Paul Beard (Republican) filed Nov. 12, 2025.
District 4
Lynn Goodrich (Republican) filed Dec. 10, 2025.
District 5
Gregory J. Rushing (Republican) filed Jan. 5, 2026.
No comments:
Post a Comment