Saturday, January 10, 2026

Three vying county judge in Crittenden

Three candidates have filed for judge-executive in Crittenden County, and all filings for the 2026 primary election are Republicans.

Perry Newcom is the incumbent in the race for Crittenden County judge/executive. He is challenged in the Republican primary by Nathan Ratley and Todd Campbell.

In the sheriff’s race, incumbent Evan Franklin Head will face former deputy Ray Agent in the primary.

The jailer’s race includes incumbent Athena Hayes against former jailer Robbie Kirk.

Incumbent County Attorney Bart Frazer will face opposition from Chad Eric Nelson, an assistant commonwealth’s attorney serving Caldwell, Trigg, Lyon and Livingston counties.

Unopposed are County Clerk Daryl K. Tabor, PVA Todd Perryman and Coroner Brad Gilbert.

Here is a full listing of Crittenden County election filings for 2026 primary: 

COUNTY JUDGE/EXECUTIVE
Perry A. Newcom (Republican) filed Nov. 5, 2025.
Nathan Ratley (Republican) filed Nov. 7, 2025.
Todd Campbell (Republican) filed Jan. 6, 2026.

SHERIFF
Evan Franklin Head (Republican) filed Nov. 5, 2025.
Ray Agent (Republican) filed Nov. 10, 2025.

JAILER
Robert P. Kirk (Republican) filed Nov. 5, 2025.
Athena Hayes (Republican) filed Nov. 20, 2025.

COUNTY CLERK
Daryl K. Tabor (Republican) filed Nov. 5, 2025.

COUNTY ATTORNEY
Bart Frazer (Republican) filed Nov. 5, 2025.
Chad Eric Nelson (Republican) filed Nov. 5, 2025.

CORONER
Bradley R. Gilbert (Republican) filed Nov. 6, 2025.

PROPERTY VALUATION ADMINISTRATOR
Todd Perryman (Republican) filed Nov. 5, 2025.

MAGISTRATE / JUSTICE OF THE PEACE
District 1
Robert S. Horack (Republican) filed Nov. 6, 2025.
Danny Allen Fowler (Republican) filed Nov. 7, 2025.

District 2
Matt Grimes (Republican) filed Nov. 10, 2025.

District 3
Robert Kirby (Republican) filed Nov. 12, 2025.
Pamela A. Todd (Republican) filed Nov. 25, 2025.

District 4
Chadwick Wayne Thomas (Republican) filed Dec. 12, 2025.

District 5
Brennan P. Cruce (Republican) filed Nov. 5, 2025.

District 6
Craig B. Gilland (Republican) filed Dec. 30, 2025.
Bob Rowley (Republican) filed Dec. 15, 2025.

CONSTABLE
District 3
Paul Beard (Republican) filed Nov. 12, 2025.

District 4
Lynn Goodrich (Republican) filed Dec. 10, 2025.

District 5
Gregory J. Rushing (Republican) filed Jan. 5, 2026.
