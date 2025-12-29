Pages
Full Version
Subscribe -
Home
Sports
Obituaries
Contact
Advertise
My Ads
Links
Calendar
Monday, December 29, 2025
Ferry closed again today
CLOSED MONDAY
Cave-In-Rock Ferry was closed at 6 a.m. CST Monday, Dec. 29, due to strong west winds and gusts.
Ferry officials said operations will remain suspended until conditions improve and it is safe to resume service.
By
Crittenden Press Online
at
December 29, 2025
Email This
BlogThis!
Share to X
Share to Facebook
Share to Pinterest
No comments:
Post a Comment
Newer Post
Older Post
Home
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment