Union County Fair Next Week in Morganfield

Union County Fair Schedule of Events (June 15-20)
Monday, June 15
- 4:30 p.m. – Gates Open
- 5:30 p.m. – Baby Contest
- 6 p.m. – FFA/4-H Rabbit & Poultry Show
Tuesday, June 16
- 4 p.m. – Exhibits Open
- 5:30 p.m. – Little Mr. & Miss Pageant
- 7 p.m. – Miss Union County Pageant
- 7 p.m. – Moto Cross
Wednesday, June 17
- 4 p.m. – Exhibits Open
- 5:30 p.m. – Miss Pre-Teen Pageant
- 6:30 p.m. – ATV Rodeo
- 7 p.m. – Miss Teen Union County Pageant
Thursday, June 18
- 4 p.m. – Exhibits Open
- 6 p.m. – Pedal Tractor Pull
- 7 p.m. – Diesel & Dirt Drag Racing
- 8-10 p.m. – Special Entertainment
Friday, June 19
- 6 p.m. – ITPA Tractor Pull (Street Truck Pull to Follow)
- 7 p.m. – Youth Fun Rodeo
Saturday, June 20
- 8 a.m. – 4-H Ham Breakfast & Auction
- 9 a.m. – Livestock Shows
- Noon-4 p.m. – Sunshine Day & Mr. & Miss Sunshine Day Pageant
- 4 p.m. – Farm Bureau Annual Meeting
- 7 p.m. – Whippoorwill Rodeo
- 7 p.m. – Demolition Derby
🎡 Daily Attractions
- Food Court Open Nightly: 5-10 p.m.
- Local Entertainment on the Pavilion Stage: 6:30-9:30 p.m.
- Carnival Rides Open Nightly at 4:30 p.m. (Tuesday-Saturday)
No comments:
Post a Comment