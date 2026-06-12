Friday, June 12, 2026

Union County Fair Next Week in Morganfield

 

Union County Fair Schedule of Events (June 15-20)

Monday, June 15

  • 4:30 p.m. – Gates Open
  • 5:30 p.m. – Baby Contest
  • 6 p.m. – FFA/4-H Rabbit & Poultry Show

Tuesday, June 16

  • 4 p.m. – Exhibits Open
  • 5:30 p.m. – Little Mr. & Miss Pageant
  • 7 p.m. – Miss Union County Pageant
  • 7 p.m. – Moto Cross

Wednesday, June 17

  • 4 p.m. – Exhibits Open
  • 5:30 p.m. – Miss Pre-Teen Pageant
  • 6:30 p.m. – ATV Rodeo
  • 7 p.m. – Miss Teen Union County Pageant

Thursday, June 18

  • 4 p.m. – Exhibits Open
  • 6 p.m. – Pedal Tractor Pull
  • 7 p.m. – Diesel & Dirt Drag Racing
  • 8-10 p.m. – Special Entertainment

Friday, June 19

  • 6 p.m. – ITPA Tractor Pull (Street Truck Pull to Follow)
  • 7 p.m. – Youth Fun Rodeo

Saturday, June 20

  • 8 a.m. – 4-H Ham Breakfast & Auction
  • 9 a.m. – Livestock Shows
  • Noon-4 p.m. – Sunshine Day & Mr. & Miss Sunshine Day Pageant
  • 4 p.m. – Farm Bureau Annual Meeting
  • 7 p.m. – Whippoorwill Rodeo
  • 7 p.m. – Demolition Derby

🎡 Daily Attractions

  • Food Court Open Nightly: 5-10 p.m.
  • Local Entertainment on the Pavilion Stage: 6:30-9:30 p.m.
  • Carnival Rides Open Nightly at 4:30 p.m. (Tuesday-Saturday)
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